Il pronostico di Pizzul: “Udinese e Fiorentina potrebbero accontentarsi di un punto”

Bruno Pizzul, storico telecronista della nazionale italiana e friulano doc, intervenuto al Pentasport ha detto: “Partita a porte chiuse? E’ una situazione che ci è capitata inattesa e dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco nella speranza che poi, come pare, la situazione non degeneri. La Fiorentina? Avrebbe potuto fare di meglio, ha buone potenzialità soprattutto nel momento in cui fa gioco d’attacco. Le qualità offensive sono notevoli, a differenza dell’Udinese che segna con il contagocce. Udinese e Fiorentina hanno necessità di fare punti e non possono perdere, credo che il punticino andrebbe bene ad entrambe, spero non ci faranno troppo annoiare”.