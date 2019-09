Il pronostico di Gnocchi: “Vince il Milan. Ribery? Mercoledì ha fatto delle cose…”

Gene Gnocchi, comico e noto tifoso del Milan, ha parlato a Lady Radio della sfida di domenica con la Fiorentina: “Il Milan ieri ha giocato bene, ma come sempre quando non segni alla fine prendi gol te. La società si è mossa bene, ma è chiaro che a Giampaolo va dato tempo. Per la prima volta si trova a allenare tanti giocatori bravi sullo stesso piano. Se perde con la Fiorentina non credo rischi, la società lo confermerà almeno per un altro mese e mezzo. Giocatore rivelazione? Dico Rafael Leao, per quello che ho visto è uno di quelli che mi ha impressionato di più.

Fiorentina? L’ho vista dalla prima giornata e credo che, al di là delle sconfitte maturate in malo modo e dei pareggi come quello con l’Atalanta, abbia sempre espresso un bel calcio. Poi chiaramente avere Ribery al massimo è un’altra cosa. Per me la Fiorentina è una delle squadre che gioca meglio, Castrovilli è un talento, Vlahovic e Sottil sono ottimi giocatori. Mi aspetto di vedere Montiel che mi piace tanto, ma la Fiorentina gioca bene. Ribery? E’ uno dei giocatori più forti della Serie A, ha fatto cinque o sei cose mercoledì che non si vedono spesso. Pronostico? Vince il Milan 2-1 o 3-2, anche se sarà una partita aperta”. E INTANTO IL MILAN CONFERMA LA FIDUCIA A GIAMPAOLO