Il procuratore Parisi: “Ribery colpo vero, può ancora dare molto”

Nello speciale calciomercato di Radio Sportiva è intervenuto il procuratore Fabio Parisi. Queste le sue dichiarazioni: “Se si concretizza Ribery (SCHEDA) alla Fiorentina, è un colpo vero: è un giocatore che può ancora dare molto in termini di qualità tecniche, esperienza, personalità e leadership, sia in campo che all’interno dello spogliatoio”. RIBERY ED I SUOI “FRATELLI”: INGAGGI IMPOSSIBILI? NON PER PRADE’