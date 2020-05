Il preparatore: “In campo farà la differenza chi si è allenato al meglio da casa”

Il preparatore atletico Giovanni Bonocore, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato così della condizione atletica dei giocatori dopo il periodo di sosta forzata a causa del Coronavirus:

Occorrerà tempo per ritrovare la condizione necessaria, perché i calciatori hanno avuto uno stop di circa due mesi. Se si tornerà a giocare la differenza la faranno i giocatori che in questo periodo si sono organizzati bene nelle loro case per il lavoro fisico e individuale, poi ovviamente anche la componente del lavoro sul campo sarà determinate. Nonostante il calcio abbia bisogno ma anche del lavoro personale, preceduto da un’attenta analisi scientifica, in Italia purtroppo non c’è mai stata una cultura del lavoro individuale. I tempi sono corti, il calciatore è quasi come se tornasse da una vacanza, però in vacanza magari fai altri sport mentre adesso veniamo da due mesi di casa. Gli stranieri inoltre dovranno perdere due settimane per fare l’autoisolamento, speriamo che abbiano lavorato bene altrimenti il ritorno del campionato non sarebbe un grande spettacolo