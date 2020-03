Il prep. atletico: “Giocatori stiano attenti alla tonicità e all’alimentazione”

Intervistato da calciomercato.com, il preparatore atletico Davide Chiodo ha parlato della pausa forzata a cui sono costretti i calciatori:

Arrivare almeno al 4 aprile? Sono altri 15 giorni durante i quali i calciatori devono avere due attenzioni basilari: la tonicità muscolare, la prima che si perde con la completa inattività, e l’alimentazione, non più sotto stretta osservanza di dietologi e cuochi del club.

Il tono muscolare si conserva o in una piccola palestra adibita, se si ha la fortuna di averla in casa, oppure in un giardino. In caso contrario vanno bene anche esercizi da camera o le scale per fare gli squat.