Il Palermo scivolato in Serie D vuol ripartire da un ex viola e rosanero

Il nuovo Palermo, dopo il caos ed il fallimento, si prepara per il campionato di Serie D. Dopo aver ufficializzato staff tecnico e dirigenziale, si pensa alla nuova squadra. Secondo tuttomercatoweb.com la nuova proprietà pensa in grande e sta provando a riportare in Sicilia due big del passato: Andrea Caracciolo e Mario Alberto Santana, ex calciatore anche della Fiorentina ai tempi di Cesare Prandelli. Il fantasioso esterno argentino è reduce da tre stagioni alla Pro Patria.