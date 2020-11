Andrea Sottil torna a commentare le prestazioni del figlio Riccardo in prestito al Cagliari dalla Fiorentina: “Sta facendo un bel percorso. A Firenze la stagione scorsa è stata travagliata, e non solo per lui. Anche il sistema di gioco non l’ha facilitato, e secondo me non ha trovato lo spazio che serviva ad esprimere le sue qualità. Abbiamo deciso, lui in primis assieme al suo agente, di rispondere al richiamo di Di Francesco che l’ha voluto a Cagliari: cercava una piazza dove esprimersi con più continuità e dove potesse giocare da attaccante esterno, la cosa che sa fare meglio. Si è fatto trovare pronto, è contento di quanto sta facendo e sicuramente vuole sempre migliorare” ha detto l’ex difensore a TMW Radio.

