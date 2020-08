Il padre di David Silva replica alla Lazio: “Cosa vogliono da lui?”

La polemica innescata dalla Lazio (LEGGI), dopo la scelta di David Silva di accettare l’offerta della Real Sociedad, ha spinto il padre del trequartista spagnolo a replicare al ds biancoceleste Tare: “Non c’era niente di chiuso, a David ha sorpreso la reazione del club. Ognuno può decidere quel che vuole, la Lazio ha parlato con il suo agente, non con David. Perciò non capisco perché lo tirino in ballo come uomo, non aveva un discorso chiuso con la Lazio, c’erano anche altre squadre che avevano parlato con lui” ha detto David Jimenez a Radio Marca.