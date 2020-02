Il milanista U. Conti: “Ibrahimovic tira fuori la personalità degli altri, presenza forte. Rebic adesso va”

L’attore e tifoso milanista Ugo Conti è intervenuto oggi a RadioBruno in vista del match di sabato tra la Fiorentina e il Milan.

Ibrahimovic? All’inizio ero pessimista per via della sua età, invece devo dire che il suo arrivo ha funzionato psicologicamente sugli altri compagni. Ha dato molta energia, anche in allenamento si arrabbia molto, e tira fuori la personalità dei compagni. Su Rebic direi che era partito male mentre ora sta mostrando le sue qualità e sta facendo bene.