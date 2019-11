Il Milan sprofonda, l’idea di Pioli: “Appenderò la classifica ovunque”

La maledizione di Stefano Pioli contro la Juventus prosegue e ieri allo Stadium è arrivata per lui la decima sconfitta consecutiva. Nonostante una buona prestazione, che però non è bastata al suo Milan che scivola sempre più in basso: “Dobbiamo restare molto preoccupati, perché la classifica non è da Milan. Da mercoledì la classifica sarà appesa ovunque a Milanello, dobbiamo pensarci tanto, lavorare e crescere. In questo momento ci servono soprattutto i risultati. Dobbiamo capire che tutti i palloni possono essere decisivi, soprattutto a questi livelli” l’idea dell’ex tecnico della Fiorentina.