Il Milan richiama gli stranieri. Rientrare in Italia entro il 20 Aprile per potersi allenare subito dal 4 Maggio

Il Milan richiama i propri giocatori stranieri che, durante la pandemia, sono volati all’estero per raggiungere la propria famiglia e la propria casa: entro il 20 aprile tutti i tesserati dovranno essere in Italia in previsione della possibile ripresa degli allenamenti di inizio maggio. Il rientro imminente è necessario visto che i giocatori al rientro in Italia dovranno stare due settimane a casa prima di poter tronare al campo di allenamento in vista della ripresa degli allenamenti in programma il 4 maggio voluta dal presidente Gazidis. Secondo Sky Sport i giocatori rossoneri all’estero in questo momento sono ben 12, basti pensare che l’unico straniero ad essere rimasto in Italia è il difensore Musacchio.