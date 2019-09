Il mercato è un tesoro per i procuratori: nella sessione estiva incassati quasi 530 milioni di dollari

La (lunga) sessione estiva è da poco terminata ed è tempo di vari bilanci relativi ai trasferimenti. Su Calciomercato.com troviamo i dati relativi alle commissioni per agenti e intermediari. Secondo il FIFATms (transfer match system), i vari mediatori delle trattative hanno incassato in totale qualcosa come 529,3 milioni di dollari. Una cifra enorme, che è per di più aumentata rispetto allo scorso anno, con una crescita di 37,12 milioni di dollari. Come se non bastasse, il 64,9% di questi investimenti sono stati pagati dagli acquirenti, cioè i club che hanno comprato i giocatori. La regina delle commissioni è l’Europa, che muove attraverso i primi cinque grandi campionati europei muove il 76% della spesa totale.