Il medico della Lazio attacca il Cts: “Creano confusione per dare spazio agli incapaci”

Il direttore sanitario della Lazio Ivo Pulcini, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha attaccato il Cts: “Il Comitato Tecnico Scientifico non ha voluto sentire la voce del medico del calcio che vive sul campo e non vive dietro una scrivania. Se in qualche caso avessi usato il protocollo, il paziente sarebbe morto. Oggi la superficializzazione dei titoli è grave. Forse c’è il desiderio di creare questa confusione per dare spazio alle persone incapaci che occupano dei posti sbagliati” l’affondo del medico che poi si sbilancia: “Il Coronavirus sta morendo? Secondo me sì”. E L’EX JUVE VA OLTRE: “SI DEVE GIOCARE A PORTE APERTE”