Il cantante e tifoso laziale Mattia Briga ai microfoni di Radio Incontro Olimpia:

Non capisco perché prendi Musacchio, e gli preferisci Patric, Hoedt e Parolo. Io mi rischio Musacchio zoppo piuttosto che gli altri. Non ricordo un difensore della Lazio che, come Hoedt, ti dà un rischio così, ti determina la partita in modo negativo. A Torino prima, poi in coppa Italia a Bergamo, il rigore con la Fiorentina. E’ un “introppone”. La prima partita in trasferta? E’ stata a Firenze, Fiorentina-Lazio, quando vincemmo 1-3 e loro passarono in vantaggio con il gol di Cois.