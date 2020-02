Il giovane Gabbia guarda avanti: “Felice dell’esordio, ma focalizzato sul futuro”

Matteo Gabbia, fresco d’esordio in Serie A con la maglia rossonera, potrebbe scendere in campo da titolare sabato sera, visti le assenze di Kjaer e Musacchio per mister Pioli. Il classe ’99 ha rilasciato un’intervista a MilanTV. Questi alcuni dei passaggi più interessanti:

Sono stati dei momenti veloci ma fantastici, sono impressi nella mia mente. Ho pensato subito a cosa fare in campo, sono contento di essere entrato nella maniera giusta. Coppia con Romagnoli? È una persona splendida, un capitano. Trasmette molta tranquillità, spero di giocare altri minuti con lui, dopo i 45′ di lunedì. Spero di migliorare osservandolo in allenamento. Chi mi ha insegnato di più? I miei genitori. Sanno quante volte ho sofferto, sono state le le figure più importanti anche in ambito calcistico. Poi ci sono stati tantissimi compagni che mi hanno aiutato. Ho trovato un gruppo fantastico, li ringrazio molto per l’aiuto che mi danno ogni allenamento. Il mio idolo? Non ne ho specifici, guardo molto a Thiago Silva e al suo stile di gioco. Mi è sempre piaciuto anche De Rossi, un esempio di impegno per la squadra del cuore. La Fiorentina? Spero di giocare, ma sarà il mister a decidere. Sarà una gara importantissima per tutta la squadra.

Col Milan è sempre questione di Gabbia