Il gioiellino del Lecce: “Per Corvino sono come un figlio”

Nel Lecce secondo in classifica in Serie B si sta mettendo in luce l’attaccante classe 2001 Pablo Rodriguez, pescato in estate dalla cantera del Real Madrid. Intervistato da Dazn, lo spagnolo ha elogiato così Pantaleo Corvino, artefice del suo passaggio in giallorosso a titolo definitivo: “Mi ha trattato come se fossi un figlio, ha avuto grande fiducia in me e mi sprona sempre a non abbassare la guardia e dare sempre il massimo perché solo così posso crescere come giocatore e come uomo. Il mio presente e il mio futuro sono con il Lecce con cui spero di poter salire in Serie A” ha detto Rodriguez, anche se nei giorni scorsi lo stesso Corvino ha fatto capire che c’è già impostato un discorso con il Real Madrid per un eventuale ritorno del giocatore.

