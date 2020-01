Il figlio di Joe Barone, Giuseppe, sarà in prova in una squadra di Serie B italiana

Da ieri in prova con il Perugia di Serse Cosmi c’è Giuseppe Barone, figlio di Joe Barone, braccio destro di Commisso e direttore generale della Fiorentina. Giuseppe Barone è un esterno sinistro del ‘98 proveniente dai New York Cosmos, il club di Commisso negli Stati Uniti. Resterà in prova alcuni giorni, con la speranza di trovare un contratto per i prossimi mesi anche se le possibilità di riuscirci – ad oggi – sono poche. Lo scrive Gianlucadimarzio.com.