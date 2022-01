Il doppio ex Olivera: “Vlahovic a 75 milioni? E’ un grande affare per la Juve”

Il parere del doppio ex Ruben Olivera su Vlahovic

Doppio ex di Fiorentina e Juventus, Ruben Olivera ha commentato a TuttoJuve.comil passaggio in bianconero di Dusan Vlahovic: "La Juve ha 75 milioni di buoni motivi perché ne valga la pena, raramente si vedono attaccanti delle sue qualità. A Firenze è riuscito a farsi apprezzare per forza, tecnica e qualità, si è fatto un bel regalo di compleanno. Penso che potrà dire ancor più la sua a partire dal prossimo anno, specialmente se dovesse esser rinforzata ancora di più la squadra. Può essere l'erede di CR7? Ad oggi è difficile dirlo, soltanto il tempo lo dirà. In una Juventus competitiva, andrà oltre i 20 gol a campionato e farà senz'altro bene in Champions. Il club ha fatto un grande affare".