Il Covid stoppa Rimedio e Di Gennaro: la Rai si affida al tandem Bizzotto-Serra

L'ex calciatrice anche della Nazionale azzurra sarà la prima donna a commentare una finale per il servizio pubblico

Dopo la notizia della positività al Covid di Alberto Rimedio, voce Rai delle partite della Nazionale, la TV di Stato ha deciso: saranno Stefano Bizzotto e Katia Serra a sostituire il giornalista telecronista e Antonio Di Gennaro, sua spalla tecnica, in occasione della finalissima tra Italia ed Inghilterra, domani sera a Wembley. L'ex centrocampista della Fiorentina era rientrato in Italia dopo la semifinale vinta dagli azzurri contro la Spagna ma è stato fermato anche lui, considerando che è stato a contatto con Rimedio, il quale proprio in queste ore sta aspettando l'esito di un ulteriore tampone molecolare. La Serra sarà la prima donna a commentare una finale di una competizione internazionale sul servizio pubblico.