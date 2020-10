Il Coronavirus colpisce tre squadre di A. Atleti in bolla a poche ore dalle gare

Ancora casi di positività al Covid-19 in Serie A. A poche ore dai match in programma, sono emersi altri tre contagiati, uno nel gruppo squadra del Parma – che sale così a 5 elementi dopo i quattro evidenziati in precedenza – uno in quello del Torino – con anche due membri dello staff – e uno in quello del Crotone, che ha comunicato l’esito del nuovo arrivato Dragus. Per tutti e tre i club, in particolare i calabresi, è scattata la bolla e l’isolamento. Questa sera è in calendario Crotone-Juventus, domani Torino-Cagliari e Udinese-Parma.