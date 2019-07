Il consiglio di Balbo: “Higuain, fai come Batistuta: alla Roma con nuovi stimoli”

Abel Balbo, ex attaccante di Roma e Fiorentina, ha parlato di Higuain. Ecco le sue parole evidenziate da Forzaroma.info:

Gonzalo Higuain è un campione, uno dei più forti attaccanti del mondo. Ha ragione Petrachi: chi lo mette in dubbio è folle. Non crederete mica che ha smesso di segnare? Gonzalo è un attaccante completo e segna gol pesanti. Lo ha fatto pure col Milan finché le cose giravano. Lo prenderei di corsa, in una piazza come Roma poi troverebbe tanti stimoli come accaduto per esempio a Batistuta.