Il Consiglio comunale di Bologna approva la cittadinanza onoraria a Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic riceverà la cittadinanza onoraria della città di Bologna. Lo ha annunciato il sindaco Virginio Merola con questo post sui social network: “Un bel voto, una discussione positiva su un tema delicato come la malattia e il modo di affrontarla. La scelta del Consiglio Comunale di assegnare la cittadinanza onoraria a Sinisa Mihajlovic è un ulteriore gesto d’affetto per l’allenatore del Bologna e per la sua famiglia, è un sincero ringraziamento per i medici e i sanitari che lo stanno curando in una delle nostre strutture d’eccellenza. Bologna, in questi mesi difficili, ha voluto essere vicina a Mihajlovic e in molti hanno potuto comprendere i valori che la nostra città sa esprimere. Ringrazio tutti per questo voto”.