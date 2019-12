Il clamoroso retroscena: “La Fiorentina ha sondato Allegri, ma la risposta…”

Così Enzo Bucchioni sulla situazione di Vincenzo Montella e sul momento della Fiorentina: “Rocco gli ha detto che per restare deve vincere le prossime due partite, altrimenti arriverà un traghettatore in attesa di un grande allenatore nella prossima stagione. Mi risulta sia stato fatto un sondaggio anche con Allegri, in ottica futura, ma lui ha risposto ‘No, grazie’. Non l’hanno esonerato adesso per non dare al nuovo mister una partenza ad handicap contro Inter e Roma (CALENDARIO). Montella pensa più all’aspetto tattico che non a quello mentale, che nel calcio di oggi è fondamentale la questione motivazionale ed è una grave pecca. La squadra era da rifondare dopo lo scorso anno, perchè alle prime difficoltà quei fantasmi tornano fuori e lo stesso è per Montella”. E ORA SI PENSA ALLA CESSIONE DI CHIESA