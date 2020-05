Il calcio esulta, Serie A dal 20 Giugno. Coppa Italia a rischio

Dopo lunghe settimane di confronti, il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha detto si.

Il 20 Giugno la Serie A tornerà in campo. Come riportato da Repubblica, la Federcalcio e la Lega hanno definitivamente convinto la politica sconfiggendo il fronte del no guidato da Cairo. Adesso la palla passa ai presidenti dei club. Quest’ultimi nell’assemblea di Lega dovranno decidere i dettagli della ripresa, calendari compresi. Tuttavia la situazione per la Coppa Italia non è altrettanto rosea. Il torneo potrebbe addirittura saltare. Le 4 semifinaliste non vogliono giocarsi il trofeo in partite che sono un’incognita, le prime dopo oltre 100 giorni senza calcio ed in un clima torrido per giunta. Per convincerle sarà proposto di cancellare l’opzione supplementari, anticipando la lotteria dei rigori in caso di parità.