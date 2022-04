“Igor? E’ stata la mano di Italiano. Guardate Vlahovic…”

Le parole del giornalista della Nazione

"Igor ha imparato a trovare quello che aveva dentro di sè grazie a Italiano, perchè lo vedo sempre concentrato. Ho percepito un grandissimo lavoro sull'aspetto della concentrazione e su come riuscire a prevedere i pericoli, lui gioca sempre in anticipo e questo non è un caso. I giocatori migliorano anche quando chi li gestisce riesce a valorizzare al massimo le sue qualità. La Fiorentina è più equilibrata perchè ci sono certi automatismi che sono stati assimilati. Credo che Vlahovic sia un grandissimo giocatore ed era importantissimo per la Fiorentina. Aveva le caratteristiche ideali per il gioco di Italiano, invece alla Juve viene valorizzato poco".