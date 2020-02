Pradè ci scherza su, ma sotto sotto lo hanno pensato tanti tifosi viola domenica scorsa. “Igor ha la freddezza di un tedesco”. Sarà l’aria della Mitteleuropa, respirata a pieni polmoni dal 2016 al 2019… Fatto sta che contro la Juventus sembrava di vedere in campo un veterano. Ok, in Italia ha già giocato nella Spal e sarebbe superficiale dare giudizi definitivi dopo una sola partita con la maglia della Fiorentina, ma la disinvoltura e la personalità di questo ragazzone brasiliano, catapultato in un’altra realtà da un giorno all’altro e titolare allo Stadium in marcatura su un certo Cristiano Ronaldo dopo soli due allenamenti con i suoi nuovi compagni di squadra, hanno colpito un po’ tutti. (CARRIERA E CARATTERISTICHE TECNICHE DI IGOR)

Tanto che qualcuno già ipotizza possa insidiare nelle gerarchie di Iachini i tre titolari della difesa viola. Forse è un po’ presto, ma sicuramente Igor non è venuto a Firenze per fare la comparsa. E neanche il semplice “rincalzo”. Sarebbe strano il contrario visti i 7 milioni di euro investiti dalla Fiorentina per lui e le lusinghe dell’Atalanta, club che più di ogni altro – dopo la Fiorentina – lo aveva cercato tra dicembre ed inizio gennaio, prima che gli orobici decidessero di puntare decisi sul ritorno in nerazzurro di Caldara (LEGGI). Meglio così, almeno per noi. Perché la stoffa c’è. In attesa di ulteriori conferme dal campo…