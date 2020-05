Ibrahimovic ko, si teme un lungo stop. Carriera a rischio?

Si è infortunato Zlatan Ibrahimovic che questa mattina a Milanello ha riportato un forte dolore al polpaccio. Stando a quanto riporta Sky, l’ipotesi più ottimistica è uno stiramento al gemello che significherebbe uno stop di circa un mese e mezzo. Ma la sensazione è che possa trattarsi anche di qualcosa più serio al tendine d’Achille che vorrebbe dire lungo stop per l’attaccante svedese del Milan. In questo caso sarebbe da valutare il prosieguo della carriera di Ibrahimovic, che ad ottobre compirà 39 anni. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile ritorno di fiamma della Fiorentina in chiave mercato.