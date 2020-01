Ibra sovrasta Piatek, lo svedese sarà titolare con la Sampdoria, pesante bocciatura per il polacco

L’attaccante svedese per mesi sogno proibito anche della Fiorentina, scalpita per un posto da titolare già nella sfida di lunedì con la Sampdoria. Nonostante solo ieri sembrava lontana anche una possibile convocazione, in questo momente le sue quotazioni verso una maglia dal primo minuto continuano ad aumentare. Dopo l’amichevole da protagonista Pioli sembra intenzionato a preferirlo proprio a Piatek per il quale arriverebbe una pesantissima bocciatura, e l’aprirsi di nuovi orizzonti sul mercato, nonostante la convinzione del polacco fosse sempre stata quella di restare a Milano. LA FIORENTINA RESTA ALLA FINESTRA ANCHE SE LA PRIORITA’ E’ UN’ALTRA.