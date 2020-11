Ibra infortunato? L’asso del Milan si consola con il Pallone d’Oro svedese

Come riporta pianetamilan.it, Zlatan Ibrahimovic questa sera può festeggiare, nonostante un fastidioso infortunio che lo terrà ai box per poco meno di tre settimane. La lesione al bicipite femorale patita sul finire del match contro il Napoli gli farà saltare la Fiorentina, ma intanto l’asso svedese oggi viene celebrato in patria, visto che la federazione gialloblù gli ha assegnato il Pallone d’Oro di Svezia. Un riconoscimento, questo, conquistato da Ibra per dodici volte in carriera.