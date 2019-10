Iachini: “Ribery ha cambiato la viola. Mancato arrivo De Paul non è stato un male”

L’ex viola Beppe Iachini a Radio Bruno parla così della Fiorentina:

Da quando è entrato Ribery la squadra è cresciuto sul piano della personalità e della consapevolezza, questo può far sperare in un futuro di soddisfazioni. Campioni come lui sono importanti in campo e nello spogliatoio. Castrovilli? L’ho seguito anche lo scorso anno in Serie B e si vedeva che aveva stoffa, la sua esplosione così immediata è una bella sorpresa. Mancato arrivo di De Paul una buona notizia? Per la crescita di Castrovilli è stato un bene, anche se De Paul è un grande giocatore e avrebbe potuto fare bene in viola.