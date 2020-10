Iachini, la quota dell’esonero crolla: peggio di lui solo Giampaolo

Solo quattro giornate di Serie A e ci sono già due panchine caldissime che potrebbero saltare nel corso dei prossimi giorni. Stiamo parlando di quella di Marco Giampaolo al Torino e di quella di Beppe Iachini alla Fiorentina. Tre sconfitte in tre partite per i granata (che devono recuperare la partita con il Genoa) e la quota dell’ex tecnico di Milan e Sampdoria scende da 4,00 a 1,65. Crolla anche la valutazione dell’allenatore viola che, come rileva agipronews, passa da 2,75 a 1,72 dopo le deludenti prestazioni contro Samp e Spezia.

E SI SCATENA IL TOTO ALLENATORE: BARTOLETTI PUNTA FORTE SU SARRI