Nessuna sorpresa circa l’accordo firmato nei giorni scorsi da Beppe Iachini e la Fiorentina. La durata del contratto che lega le due parti – come confermato da Daniele Pradè in conferenza stampa, LEGGI – è di 18 mesi. A domanda precisa sull’esistenza di una penale che permetterebbe alla società viola di interrompere il rapporto in anticipo, il direttore sportivo ha ribadito seccamente: “18 mesi”.