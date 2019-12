Quale sarà lo staff di Beppe Iachini a Firenze? Ci ha pensato lo stesso tecnico viola a fare chiarezza in conferenza stampa: “C’è Fabrizio Tafani, preparatore atletico. Mirra, collaboratore esterno. E Aquilani sarà con me: è un ragazzo che conoscevo e ha ottime doti professionali. Avendo la possibilità di ritrovarlo abbiamo parlato per poterlo inserire nel mio staff”. A loro, vanno aggiunti il vice Carillo, Rosalen Lopez, confermato come allenatore dei portieri, ed i match analyst Riela e Tramontano, anche loro già a disposizione di Montella.