I vicini festeggiano lo scudetto della Juve, lui lancia addosso piatti e bicchieri: denunciato

Sul proprio sito internet, il quotidiano La Stampa riporta una curiosa vicenda accaduta in quel di Biella nella nottata tra domenica e lunedì scorso, dopo che la Juve aveva battuto la Sampdoria vincendo lo scudetto. Un uomo di 46 anni, infatti, è stata denunciata per aver gettato piatti e bicchieri contro i vicini, tifosi della Juventus e rei di aver fatto chiasso a notte inoltrata per festeggiare la vittoria del campionato. La polizia con una volante si è recata sul posto per gli accertamenti del caso, seguiti da una denuncia al quarantaseienne per getto pericoloso di cose.