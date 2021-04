I prossimi avversari: contro i viola problemi in attacco per De Zerbi

Il tecnico bresciano fa la conta per quanto riguarda il suo reparto avanzato in vista del match contro i gigliati: ad ora appare difficile un recupero di Berardi, Caputo e Defrel

Sabato la Fiorentina fa visita al Sassuolo in un match fondamentale per i viola, in piena corsa salvezza. Intanto i neroverdi stanno preparando la sfida che li vedranno opposti agli uomini di Iachini e nella giornata di domani Roberto De Zerbi potrà capire chi potrà essere arruolabile tra Domenico Berardi, Ciccio Caputo e Gregoire Defrel. Tutti e tre gli attaccanti anche oggi hanno fatto differenziato, specie l'esterno mancino, alle prese con i postumi del problema accusato in Nazionale. Ad ora sembra difficile un recupero completo per i giocatori in questione, ma De Zerbi spera ancora in una sorpresa positiva in extremis.