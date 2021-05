Il pareggio (e i pali) dell’Olimpico condannano il Benevento: è retrocessione

I giallorossi sono ufficialmente retrocessi

Per il Benevento, invece, si conclude nel peggiore dei modi un girone di ritorno dal rendimento disastroso: solo una vittoria, peraltro in trasferta allo Juventus Stadium. Tra iliazioni e risultati beffardi le streghe hanno buttato all'aria il vantaggio abissale che avevano al giro di boa. In particolare l'ultimo turno, con il pari del Crotone in 10 uomini dal 24', ha negato una volte per tutte l'opportunità ai giallorossi di giocarsi la salvezza all'ultima giornata di campionato, quando saranno ospiti del Torino. Dopo Crotone e Parma e quindi ufficiale anche l'ultima retrocessione del campionato Adesso si attenderanno le finali dei play off di Serie B, per capire quale squadra seguirà Empoli e Salernitana e completerà il quadro della prossima stagione di Serie A.