FOTO VN: Napoli arrivato a Firenze. I convocati: Ancelotti privo di due “big”

Giornata di trasferimento a Firenze per il Napoli, domani di scena al Franchi alle 20:45 per la prima giornata di campionato (LA DESIGNAZIONE). Come preannunciato da Carlo Ancelotti in conferenza stampa (LEGGI LE SUE PAROLE) non saranno della partita nè Milik nè il nuovo acquisto Lozano. Questa la lista dei convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Chiriches, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Verdi, Zielinski, Callejon, Insigne, Mertens, Younes.

Aggiornamento 19:15 – Il pullman del Napoli è arrivato nell’albergo di Firenze che ospiterà la squadra. Ecco lo scatto Violanews.com: