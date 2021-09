I club vogliono gli stadi pieni, il Ministero della Salute frena. Ad ottobre…

Da una parte la voglia delle società di riaprire i vari impianti al 100% della loro capienza, dall'altra la volontà di arrivare ad una decisione tra qualche settimana

Nel mese di ottobre le porte degli stadi potrebbero riaprire al 100%, in modo da tornare ad ospitare la loro massima capienza. E' la speranza, ma anche l'obiettivo, dei club della nostra Serie A, che stanno pressando il Governo affinché venga dato il via libera ad una riapertura totale degli impianti. In questo le società sono appoggiate dal Ministero dei Beni Culturali, che punta ad eliminare gli accessi ridotti anche per quanto riguarda cinema, teatri, eventi. All'interno dell'esecutivo se ne discute, ma il dicastero della Salute per ora frena. Con una capienza massima si ridurrebbe, infatti, il distanziamento tra le persone e dunque si rischierebbe un nuovo picco dei contagi. Ottobre, in tal senso, sarà decisivo: se ad un mese dal ritorno della scuola la curva epidemiologica darà segnali confortanti verrà dato l'ok anche alla riapertura completa degli stadi.