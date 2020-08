“Higuain da prendere… anche con la pancetta. Sì al ritorno di Borja Valero”

Ospite negli studi di Radio Bruno di oggi il giornalista Francesco Matteini. Ecco alcune delle sue opinioni:

Il ritorno di Borja? Dipende dalle condizioni, non è che può pensare di venire a fare il titolare. Può essere un uomo spogliatoio, è una persona seria che è rimasta molto legata a Firenze e la Fiorentina, potrebbe aiutare la squadra in determinate circostanze. Higuain? Mi sembra molto difficile ma dopo aver visto arrivare Mario Gomez e Ribery, una speranza ce l’ho. Ha 32 anni e non è ancora a fine carriera, lo prenderei anche con la pancetta. Mercato in ritardo? E’ comprensibile che certe trattative vadano per le lunghe, mi accontenterei di avere il nuovo centravanti entro la prima giornata di campionato.