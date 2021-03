Henry si ritira dai social: “Troppo tossici per essere ignorati”

Thierry Henry lascia i social e ne denuncia la tossicità: ecco le parole utilizzate dalla leggenda francese per il suo congedo dalle piattaforme online, come Instagram:

Ciao ragazzi. Da domani mattina rimuoverò i miei social fino a quando le persone al potere non saranno in grado di regolare le loro piattaforme con lo stesso vigore e la stessa ferocia con la quale gestiscono attualmente le violazioni del copyright. L’enorme quantità di razzismo e bullismo e la conseguente tortura mentale cui gli individui sono sottoposti è troppo tossica per essere ignorata. Deve esserci una certa responsabilità. È fin troppo facile creare un account, usarlo per intimidire e molestare senza conseguenze e rimanere anonimi. Fino a quando non cambierà, disabiliterò i miei account su tutte le piattaforme social. Spero che questo accada presto.