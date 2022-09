Haaland ciclone in Premier: ecco il quattordicesimo gol in dieci partite giocate

Nel 3-0 rifilato questo pomeriggio dal Manchester City al Wolverhampton non è mancato il sigillo di Erling Haaland. Il centravanti norvegese sta confermando le sue grandissimi ed innate doti da bomber di razza segnando a ripetizione anche Oltremanica. Con la rete siglata contro i Wolves, l'ex Borussia tocca quota 14 gol in 10 partite di campionato, oltre che 100 reti nelle ultime 99 gare giocate. Anche in Champions il suo ruolino di marcia è impressionante: 26 gol in 21 presenze. E Haaland, ricordiamo, ha soltanto 22 anni...