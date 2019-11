Guidi: “Vi racconto l’approdo di Castrovilli in viola. Il difetto di Sottil…”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana ha parlato Federico Guidi, con un passato da tecnico nel settore giovanile viola:

Castrovilli mi colpì particolarmente quando lo affrontai da avversario nella categoria allievi. Immediatamente lo segnalai alla dirigenza, poi arrivò in prova per il torneo di Viareggio confermando le impressioni positive. Lo acquistammo e decidemmo di spostarlo come interno di centrocampo, da li è stato un crescendo continuo. Per chi lavora nel settore giovanile è la cosa più bella vedere un percorso del genere. Dal punto di vista caratteriale affronta ogni partita al massimo e non ha mai paura di rischiare la giocata. Sottil ha tutte le potenzialità fisiche per fare l’esterno a tutta fascia, tuttavia per caratteristiche rende meglio nei 3 davanti. Da sempre la sua lacuna è la predisposizione mentale nel fare la doppia fase. Meli durante il prestito al Gubbio ha fatto fatica inizialmente, poi si è ripreso alla grande. Latki invece si è calato benissimo nel campionato di Serie C, anche ricoprendo più ruoli.