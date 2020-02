Guardiola e il FPF: “City squalificato? Noi supportiamo il club e daremo il massimo sul campo”

Prima della partita di Premier League contro il West Ham, Pep Guardiola ha parlato a Sky Sports in merito all’estromissione del Manchester City dalle competizioni europee per le prossime due stagioni, a causa di irregolarità legate al Fai Play Finanziario. L’allenatore del City ha detto: “I giocatori ed io siamo vicini al club al 100%, i ragazzi sono tutti professionisti eccezionali e faranno il meglio possibile in campo. Noi da qui a fine stagione dobbiamo dare il massimo sul rettangolo verde, è chiaro che all’inizio fossimo tutti colpiti dalla notizia, ma adesso la testa è rivolta alle partite che dovremo affrontare“.