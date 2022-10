Gregucci: “Occhio alle scorie di coppa. Jovic? L’ho visto addirittura sorridere”

"Sarà una partita combattuta stasera perchè, al netto di un giovedì di Coppa in cui la Fiorentina ha fatto meglio della Lazio, bisogna vedere come se le squadre avranno ripercussioni in campionato. La Lazio ha avuto nell'era di Inzaghi il miglior centrocampo d'Italia, la Fiorentina sta ritrovando identità a metà campo, Amrabat mi piace tantissimo. Jovic? In Scozia ho visto addirittura un abbozzo di sorriso in lui, mi sembra già un buon viatico. La Fiorentina è una squadra con potenzialità interessanti e sono convinto che alla fine riuscirà ad esprimerle".