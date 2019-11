Graziani:”Chiesa deve dare il massimo per la Fiorentina, il contratto conta”

Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato Francesco Graziani per commentare i temi di attualità in casa Viola:

Chiesa non ha mai detto pubblicamente di voler andare via dalla Fiorentina. Se decide di andarsene, e ci sono squadre interessate se ne può parlare, altrimenti c’è un contratto ed io società voglio le massime prestazioni da lui in questo momento.