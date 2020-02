Graziani: “Viola squadra pazza, c’è qualcosa da rivedere. Anno prossimo minimo E.L.”

L’ex viola Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno: “Contro il Milan siamo passati dall’inferno al paradiso, è andato tutto bene da quando siamo rimasti in inferiorità numerica. La Fiorentina è una squadra pazza, nelle difficoltà tira fuori il meglio da se stessa. La squadra è molto brava a difendere ma facciamo un po’ fatica in fase offensiva. Cerchiamo di sfruttare le ripartenze, ma solo a volte lo facciamo abbastanza bene. C’è qualcosa da analizzare e rivedere perché la squadra fa fatica quando è chiamata a fare la gara. La Fiorentina l’anno prossimo dovrà lottare almeno per un posto in Europa League”.