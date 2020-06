Graziani: “Salvezza, c’è anche la Fiorentina. Partite nel pomeriggio? Non è mai morto nessuno”

Di seguito un estratto dell’intervento di Francesco Graziani ai microfoni di Radio Sportiva: “L’orario caldo non deve essere un alibi, ci giocheranno tutti a rotazione. La Serie A è molto legata agli orari televisivi, ma non penso che sia un problema giocare al pomeriggio, non è mai morto nessuno. Ora l’importante è ripartire con il campionato”. Ha poi continuato: “Lotta salvezza? Il Genoa con Nicola gioca meglio, ma la situazione è difficile come per Lecce, Torino, Samp e anche Fiorentina. La classifica è corta e ci sarà una lotta serrata per non retrocedere”.