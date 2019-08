Graziani: “Ribery toccasana per la Fiorentina. Chiesa? Vale due acquisti”

Anche l’ex attaccante viola Ciccio Graziani ha commentato la possibilità (al momento molto concreta: LEGGI) di vedere Franck Ribery in maglia viola. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Sportiva: “Se arriva Ribery e sta bene, porta esperienza e qualità tecnica quindi può essere un toccasana per la Fiorentina. Se va via Simeone ci vuole un altro attaccante perché Vlahovic non basta; la conferma di Chiesa vale due acquisti”. INGAGGIO DA 4 MLN A RIBERY? LA FIORENTINA E L’ASSIST DEL DECRETO CRESCITA