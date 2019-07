Graziani: “Lirola grande colpo. Boateng? C’è una sola incognita”

Francesco Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Boateng e Lirola arrivano con grande entusiasmo, possono dare tanto alla piazza. Prince è un buon giocatore, l’unica incognita è che viene da 5 mesi di semi-inattività al Barcellona. Lirola mi piace molto perchè dopo tanti anni finalmente abbiamo un terzino vero, è un giovane con margini di miglioramento. C’è tanta voglia di fare bene e mettere una squadra competitiva a disposizione di Montella. Adesso è necessario rifare il centrocampo e sistemare l’attacco. La squadra ha bisogno di 4-5 elementi di qualità da inserire nell’organico, è vitale trovare una punta pronta. Llorente sarebbe, per caratteristiche, l’attaccante perfetto, Vlahovic lo terrei in rosa è duttile e sa lottare. L’attaccante non bisogna sbagliarlo, altrimenti diventa un problema senza nessuno che finalizzi la manovra.