Graziani: “La Fiorentina deve fare punti al più presto. Il destino di Montella…”

Francesco Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, queste le sue dichiarazioni:

Se non si cominciano a fare risultati, il destino di Montella sarà l’esonero. Ma non è il momento di fasciarsi la testa. Fiorentina in B? Dietro ci sono squadre meno forti, non credo a questa possibilità ma bisogna ricominciare a fare punti. Io in panchina? Non mi spaventerei, credo di essere all’altezza ma ormai sono avanti con l’età e fuori dal giro. Certo se avessi in mano io questa squadra le cose cambierebbero almeno sul piano del carattere.